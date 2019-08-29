Задолженность граждан выросла на 16% за три года, сообщает DEITA.RU.

Счётная палата отчиталась о величине имущественных налогов у россиян. Как оказалось, за прошлый год россияне задолжали 194,3 миллиарда рублей по сборам за имущество, землю и автомобили.

По мнению представителей ведомства, причиной таких больших значений стало неэффективное взыскание платежей с граждан соответствующими органами.

Несмотря на это, доходы бюджетов от налогов также увеличились на треть за три года. Больше всего денег в казну поступает от уплаты транспортного налога — 368,8 миллиардов за три года.

Как пояснили в Счётной палате, доход от налогов и задолженность по ним могут расти вместе. Это объясняется тем, что статистика неуплаты считается накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за 12 месяцев.

Дмитрий Шевченко