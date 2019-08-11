В Сети уже обсуждают ее внешность, сообщает DEITA.RU.



В Москве состоялся финал конкурса «Мисс Россия-2019». Первое место заняла 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова.

Судя по информации на страницы «Мисс Россия» в Instagram, у женщины есть муж и двое детей. Она педагог-психолог, любит петь и танцевать, и еще кататься на лошадях.

Свой творческий номер женщина готовила долго: по задумке на сцене у нее, как у ангела, должны были раскрыться крылья. Для этого к платью прикрепили специальные пневматические лифты.





В комментариях к фотографиям красотки есть уже сотни комментариев. Многие пишут, что Екатерина красивая, обворожительная и действительно заслуживает победы. Однако многие обращают внимание на губы женщины.

«Вот это пельмени!», – написал один из комментаторов.

Елена Миронова