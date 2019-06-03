Рынок онлайн-торговли России увеличился почти на 60%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



Ассоциация компаний интернет-торговли России заявила о рекордных продажах в онлайне. По данным организации, за прошлый год рынок достиг 1,66 триллиона долларов.

Так, последние три года темпы роста объёма онлайн-торговли в России не превышали 20%. В начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 триллиона рублей.

Вместе с тем, глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов назвал оценку экспертов завышенной. Он отметил, что количество заказов действительно растёт, но в ценовом выражении рост рынка виден не так ярко. Примечательно, что средний чек продолжает падать. При заказе в иностранных магазинах он упал с 10 до 9 долларов.