Россияне напуганы идеей по оплате услуг ЖКХ

Близится новый год, и жители России с содроганием ожидают повышения цен на коммунальные платежи. В Сети начали активно обсуждать заявление о том, что с 2020 года изменятся нормативы потребления отопления, сообщает DEITA.RU.

Норматив полностью должен зависеть от этажности дома. Из чего следует, что те собственники, чьи квартиры находятся на нижних этажах, будут платить за тепло больше, чем их соседи, допустим, с седьмого этажа. Об этом июне текущего года писала «Парламентская газета».

Отмечается, что на собственников квартир, расположенных с первого по четвертый этаж, ляжет основная нагрузка по оплате. Более того, данную систему якобы хотели ввести еще в 2016-м, однако тогда идею не поддержали.

«Это несправедливо», «Куда еще больше?» — возмущаются люди на форумах.

DEITA.RU активно обсуждающим данную тему напоминает, что, по словам парламентария Госдумы Бориса Гладких, вопрос введения норматива на отопление в зависимости от этажности является проблемным.

Как пояснил помощник депутата ГД РФ Бориса Гладких Алина Снитко, изменения коснутся домов, построенных до 1999 года и имеющих от одного до четырех этажей. Еще в 2012 году правительством РФ были внесены изменения в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг от 23.05.2006 № 306 (Правила № 306), согласно которым нормативы потребления по отоплению должны формироваться с учетом этажности и года постройки многоквартирных домов.

После вмешательства краевых парламентариев в ряде регионах субъектов этот процесс был отложен до 2020 года. В числе этих парламентариев был и Борис Гладких, который предлагал: отложить процесс; отменить процесс; предоставить регионам право самостоятельно принимать решение о введение таких нормативов – разные варианты решения сложившейся ситуации. С этими предложениями народный избранник обращался в Минстрой и поднимал этот вопрос на всех совещаниях.

На данный момент Минстрой предложил следующее решение: у властей субъектов Федерации могут появиться полномочия составлению собственных графиков поэтапного перехода к применению нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных домов. Об этом говорится в ответе Министерства строительства и ЖКХ на депутатский запрос члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

На сегодняшний день сроки утверждения единых нормативов сохраняются до 1 января 2020 года, но региональные администрации по согласованию с Минстроем смогут определять график поэтапного перехода к применению таких нормативов.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что благодаря требованиям премьер-министра Дмитрия Медведева удалось ввести новые законы, которые аннулируют некоторые законодательные акты «девяностых», что позволило в некоторых регионах предотвратить резкого повышения тарифов ЖКХ.

Екатерина Брязгунова