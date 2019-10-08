Новости
Назван рекордный заработок таксистов
8 Октябрь 2019, 20:15
Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией
8 Октябрь 2019, 20:00
«Лежачие полицейские» в России поумнеют
8 Октябрь 2019, 19:45
Как и зачем проверять свою кредитную историю, сказали эксперты
8 Октябрь 2019, 19:30
Три главные опасности осени назвали водители
8 Октябрь 2019, 19:15
Об инновациях и проблемах в области кардиологии рассказал кардиолог Приморского края
8 Октябрь 2019, 19:13
Получение гражданства упростили в России
8 Октябрь 2019, 19:00
Власти придумали новые возрастные маркировки
8 Октябрь 2019, 18:45
Россияне научились «держаться» по совету Медведева
За последние три года россияне стали значительно больше экономить на коммунальных ресурсах, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно опубликованным данным, в последнее время тщательнейшим образом следят за расходом света, холодной и горячей воды, а также газа 57 процентов опрошенных специалистами ВЦИОМ. При этом в 2016 году таких было на 15 процентов меньше, а именно: 42 процентов респондентов считали расходы на услуги ЖКХ.
Больше всего за расходом следят возрастные граждане. 56 процентов россиян в возрасте от 45 до 59 лет. 71 процент пенсионеров старше 60 лет также вынужден следить за расходом газа и воды. Это необходимо, чтобы сэкономить на платежах.
Напомним, в 2016 году глава российского правительства Дмитрий Медведев во время визита в Крым на жалобу о низкой пенсии заявил, что денег нет, но крымчанам нужно держаться. Вскоре фраза «Денег нет, но вы держитесь» стала в России крылатой. И судя по всему, более 70 процентов пожилых людей четко осознали, что денег нет, но нужно держаться. Вот и держатся, как умеют, экономя на самом важном.
Екатерина Брязгунова