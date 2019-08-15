Граждане высказали своё мнение о том, какой уровень зарплаты они считают справедливым, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Дочерняя компания Сбербанка, занимающаяся страхованием жизни, провела опрос среди россиян и выяснила, что россияне, проживающие в крупных городах страны, считают 66 тысяч рублей - это хорошая зарплата.

При этом, данная сумма является средней, а оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты.



Наиболее высокие значения указали жители Москвы. Там оценивают достойную зарплату в 100 тысяч рублей. Далее идёт Санкт-Петербург и Владивосток. Здесь люди считают, что зарабатывать нужно минимум 77 тысяч рублей в месяц.

В Хараборске сумма уже меньше - всего 75 тысяч рублей. А вот наименьший размер справедливой зарплаты назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани. Там оценили этот уровень в среднем на 58 тысяч рублей.

Росстат отчитался о том, что ожидания граждан пока отстают от статистики. В целом по стране размер средней номинальной начисленной зарплаты за первое полугодие 2019 года составил 46,3 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко