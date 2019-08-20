Претензии граждан разнятся в зависимости от типа жилья, в котором они проживают, сообщает DEITA.RU.



Левада-центр провёл опрос среди россиян на тему того, какие главные недостатки они видят в существующей системе ЖКХ в том месте, где они живут.



18% граждан, проживающих в квартирах, пожаловались на мутную или даже ржавую воду из-под крана, а уже давно назревшую необходимость косметического ремонта отметили также 18%, а капитального — 16%.



Жители частных домов тоже жалуются на качество воды и перебои в ее подаче. У 13% сельчан остро стоят проблемы отсутствия канализации, а у 12% — газоснабжения.

С нерегулярной уборкой мусора жители домов сталкиваются реже, чем горожане — 13% против 15%. Всем довольны лишь 29% среди опрошенных владельцев частных домов.

Одинаково волнует как жителей квартир, так и жителей частных домов наличие мышей, тараканов и мух — по 12%.

Ранее сообщалось о том, что большую часть россиян могут лишить субсидий на оплату ЖКХ.

Дмитрий Шевченко