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Россияне назвали самые ценные качества

БАБУСЯ

 

ВЦИОМ провел очередной опрос – кого жители России считают «героем своего времени», сообщает DEITA.RU.

ВЦИОМ выяснил, что большинство граждан считают самыми важными качествами в человеке порядочность, справедливость и честность. За эти черты проголосовало около 36% респондентов.

Доброжелательность и вежливость высоко оценили 19% граждан, 13% больше всего ценят храбрость, а 10% - отзывчивость. Еще столько же ценят заботу и помощь другим, а 9%  считают главным качеством патриотизм.

На вопрос, кто такой «герой» 31% не нашелся, что ответить, а 13% определили, что герои – люди, которые совершили какой-либо подвиг. Еще 8% отметило ответственность, а 8% считает героями силовиков – МЧС, армию, и сотрудников подобных структур.

 

 

Александра Маслова

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