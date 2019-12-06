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Россияне назвали самые ценные качества
ВЦИОМ провел очередной опрос – кого жители России считают «героем своего времени», сообщает DEITA.RU.
ВЦИОМ выяснил, что большинство граждан считают самыми важными качествами в человеке порядочность, справедливость и честность. За эти черты проголосовало около 36% респондентов.
Доброжелательность и вежливость высоко оценили 19% граждан, 13% больше всего ценят храбрость, а 10% - отзывчивость. Еще столько же ценят заботу и помощь другим, а 9% считают главным качеством патриотизм.
На вопрос, кто такой «герой» 31% не нашелся, что ответить, а 13% определили, что герои – люди, которые совершили какой-либо подвиг. Еще 8% отметило ответственность, а 8% считает героями силовиков – МЧС, армию, и сотрудников подобных структур.
Александра Маслова