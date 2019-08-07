Стало известно, что больше всего ценят россияне, сообщает DEITA.RU.

Левада-центр озвучил результаты своего опроса о самых необходимых вещах для россиян. Большинство граждан ответило, что для них самым ценным является такой уровень благополучия, при котором им и их семьях хватает денег на еду, проживание, медикаменты и одежду.

Все остальные факторы, такие, как, например, развлечения, остались на обочине основных потребностей россиян.

Кроме этого, эксперты говорят о том, что в сравнении с 2017 годом ситуация с главными нуждами граждан не изменилась.

При этом, как отмечают специалисты, в последние годы становится немного более актуальна потребность россиян в более качественных услугах ЖКХ.

Дмитрий Шевченко