Россияне назвали законы, приближающие их к нищете

Россияне назвали восемь законов страны, которые не дают людям переступить или подняться выше черты бедности. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

По результатам социального опроса, который провела редакция DEITA.RU, на восьмом месте оказался закон о повышении пошлин на покупки из-за рубежа. По мнению участников опроса, из-за этой инициативы в магазинах «взлетели» цены на продукты и лекарства, аналогов которым нет в России.

Седьмое место граждане присудили закон, изменивший акциз на топливо и сигареты. Если в случаях с табачной продукцией гражданам все понятно – президент упорно направляет народ в сторону здорового образа жизни, то почему в стране с мощнейшими запасами нефть резко повышается цены на бензин – не ясно.

На шестом месте оказался налог для самозанятых граждан, обязывающий россиян, которые являются сами себе работодателями, ежемесячно отдавать государству четыре-шесть процентов от общей суммы дохода.

На пятое место поставили закон, одномоментно сделавших всех «дачников» в «садоводов» и «огородников». По словам граждан, инициатива абсолютно не понятна пенсионерам, которые составляют больше половины подходящих под закон россиян, а юридических «заморочек» уже доставила не мало.

Четвертое место досталось закону, разрешающему сбор валежника из-за «множества ограничений».

Тройку лидеров народного рейтинга составили: закон, повышающий тарифы ЖКХ, пенсионная реформа и подъем налога на добавочную стоимость (НДС) с восемнадцати до двадцати процентов.

Екатерина Цой