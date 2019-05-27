Трудящиеся не испытывают страхов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Сервис поиска работы Superjob выяснил процент россиян, которые переживают о сохранении своего рабочего места. Как оказалось, лишь 7% сотрудников испытывают боязнь, относительно своего будущего на текущем месте.

68% ответили, что не испытывают страхов, связанных с работой, а 3% участников опроса опасаются несвоевременной выдачи зарплаты и нестабильности в компании. Всего у двух процентов опрошенных вызывают страхи руководство и рабочий коллектив.

Опрос был проведен в апреле среди двух тысяч трудящихся старше 18 лет.