Россияне не будут платить налог на имущество

Налоговые каникулы продлятся для жителей Севастополя на один год, сообщает DEITA.RU.

Об этом на заседании Законодательного собрания заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, исполнительной власти региона нужно сначала привести в порядок кадастровую базу и занести в нее всех владельцев участков.

Как подчеркнул Михаил Развожаев, если брать налоги с севастопольцев сейчас, то получится несправедливость: добропорядочные граждане с зарегистрированной недвижимостью налоги платить будут, а те, кто уклоняется от регистрации нет. По словам главы региона, такая политика в отношении налога на имущество физлиц нашла поддержку на федеральном уровне.

Разъяснить позицию властей относительно налога на имущество Михаилу Равожаеву пришлось после того, как внимательный депутат-коммунист Роман Кияшко заметил отсутствие соответствующей статьи доходов в региональном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

В Приморском крае с 1 января 2020 года налоговой базой по налогу на имущество становится кадастровая стоимость, размер налога, соответственно, изменится. До начала этого периода специалисты провели кадастровую оценку 1,3 млн объектов недвижимости.

При расчете налога также применяются вычеты. Это уменьшение налоговой базы на величину, равную кадастровой стоимости.

Для комнаты - 10 кв.м.

Для квартиры - 20 кв.м.

Для жилого дома - 50 кв.м.

Кроме того, дополнительные вычеты положены семьям с 3 и более несовершеннолетними детьми: налоговая база уменьшается еще на 5 кв.м. для квартиры или комнаты и на 7 кв.м. для дома в расчете на каждого из детей.

Дмитрий Санников