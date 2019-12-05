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Россияне не доверяют «черной пятнице»

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Большинство жителей России знают, что такое «черная пятница» - вездесущая реклама со всех доступных носителей мало кого обходит стороной. Однако, верят в выгодность таких акций немногие, сообщает DEITA.RU.

Платежная система «Мир» провела ряд опросов, чтобы узнать, как жители Росси относятся к «черной пятнице» и что они думают об особенно больших скидках.

Так, 66% респондентов уверены в том, что для таких скидок первоначальную цену на товар специально неоправданно завышают перед тем, как «скинуть» стоимость до приемлемой. Еще 62% отметило, что многие магазины пользуются такими акциями, чтобы «по дешевке» поскорее сбыть неликвидный товар. То, что акция является не более, чем рекламным мероприятием, считает 71% россиян.

Однако, 30% респондентов назвали эти акции выгодным предложением и «лучшим торговым событием», 55% человек считают, что в этот период можно действительно совершить ряд выгодных покупок, 41% полагает, что в это время есть шанс купить очень дорогие товары по «средней» цене.

При этом, 40% «россиян» просто игнорируют каждую «чернопятничную» скидку.

Несмотря на это, в отдельных сферах товаров именно в сезон распродаж наблюдается рост числа и сумм покупок. Чаще всего люди берут одежду, заказывают со скидкой на китайских ритейлерах и покупают косметику.

 

Александра Маслова

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