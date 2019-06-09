Большинство россиян не хочет сдавать дополнительные деньги в пенсионную систему, сообщает DEITA.RU по материалам исследования «Левада-Центра».

Аналитики «Левада-Центра» опубликовали результаты опроса россиян об отношении к способу формирования пенсионных начислений и накопительной части пенсии. Напомним, что отчисления в накопительную часть пенсии были «заморожены» в 2014 году, и на данный момент все поступления направляются на страховую часть. Но в последнее время чиновники все активнее обсуждают возможность возвращения накопительной модели формирования пенсии. При этом, упор делается на некие добровольные отчисления граждан в негосударственные пенсионные фонды.

Как оказалось, почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию. По данным опроса «Левада-Центра», 63% не хотят ничего отчислять дополнительно, 29% хотели бы дополнительно отчислять от 1 до 6% дохода и более. Еще 2% ответили, что уже получают пенсию, а 6% затруднились ответить.

Как отмечает «Независимая газета», руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов искренне удивился, что «Левада-Центр» вообще умудрился найти целых 29% сограждан, которые готовы дополнительно отчислять свои средства в пенсионные фонды. «Слово «пенсия» для россиян всегда было просто сакральным. Все изменилось с прошлого года, когда с увеличением пенсионного возраста, можно сказать, что и реформа, и вся пенсионная система провалены», - считает Роман Блинов.

Между тем, на полях Петербургского международного экономического форума глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов фактически заявил о новой пенсионной реформе, подчеркнув что инструмент пенсионных накоплений требует модернизации. По его мнению, чтобы пенсионная система отвечала всем запросам граждан, она должна быть как слоеный пирог: базовая, накопительная, и добровольная системы.

Сейчас договоры с негосударственными пенсионными фондами имеют 4,6 миллиона россиян. Помимо негосударственного пенсионного обеспечения, НПФ также распоряжаются средствами накопительной части пенсий, сформированной до 2014 года. Но на нее данная мера распространяться не будет.

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект о пенсионном возрасте россиян. Суть документа, по заявлению разработчиков, состоит в том, что россияне фактически смогут сами назначить себе возраст выхода на пенсию. Граждане, которые заключили договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет.

Другое дело, что пенсия эта будет напрямую зависеть от отчислений в негосударственный фонд. Деньги нужно будет отдавать немалые, а вот с гарантиями дела обстоят намного хуже. Но о неприглядных вещах разработчики документа скромно умалчивают. Зато широко рекламируют принцип уравнивания в правах клиентов и возможность самостоятельного определения гражданами выхода на пенсию. О том, что у большинства россиян она будет мизерной, не упоминается.

Дмитрий Санников