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Россияне не доживут до пенсии – убьют раньше

пенсионер

Проблема пенсионной реформы актуальна в России как никогда. Буквально через месяц исполнится год скандальному решению правительства, и именно это время стало показательным, когда можно делать какие-то выводы, сообщает DEITA.RU.

Первые и главные выводы — не все россияне доживут до пенсии, а те, кто доживет, не получат заслуженных выплат. Красочной иллюстрацией к таким выводам стала смерть таксиста в городе Красногорске в Московской области.

Тело таксиста нашли, как пишет «Свободная правда», только спустя двое суток. Из похищенного — две тысячи рублей, телефон и толстые очки.

Отмечается, что погибший оказался 53-летний выпускник Московского инженерно-физического института, трудился в сфере информбезопасности, однако был уволен, так как является предпенсионером, которых после введения пенсионной реформы содержать на предприятиях стало невыгодно.

Более того, мужчина не только был хорошим специалистом, но и вел здоровый образ жизни, то есть шансы дожить до глубокой старости были очень высоки, если бы не оказался на улице и не пошел таксовать, чтобы хоть как-то прокосить семью. Ведь до пенсии было еще 12 лет.

Согласно данным Росстата, в России насчитывается свыше 10 миллионов человек предпенсионного возраста, из них только четыре миллиона работают.

Екатерина Брязгунова

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