Рассмотреть еще одну поправку к закону предложили Госдуме – в этот раз касающуюся гражданства лиц, работающих гидами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

У лиц, желающих устроиться на работу экскурсоводами, в обязательном порядке должно быть российское гражданство, высшее профильное образование и дополнительное образование в культурной и туристической сфере, настаивают авторы законопроекта.

Только человек, родившийся в России, знающий язык и культуру, способен презентовать эту культуру. К тому же, такой специалист не даст исказить русскую историю, как могут делать иностранцы.

Анастасия Туркова