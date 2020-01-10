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Россияне не хотят рожать детей
Согласно исследованием, доля семей, планирующих завести ребенка, хоть и выросла в 2019 году, но несущественно, сообщает DEITA.RU.
«Российская газета» сообщает со ссылкой на исследования Финансового университета о том, что уверенно говорят о заведении потомства только 9% семейных россиян от 19 до 40 лет.
Больше всего уверены в том, что хотят пополнения семейства, жители Стерлитамака, Ставрополя и Нижевартовска. Кроме того, как отмечают эксперты, чем крупнее город, тем меньше его жители настроены на то, чтобы обзавестись потомством. Связано это с тем, что женщины, активно вовлеченные в труд, не спешат рожать, и часто ограничиваются одним-двумя детьми.
Однако, Росстат приводит немного иные данные. Согласно им, только 2% планируют не заводить детей никогда, и 17% мечтают об одном ребенке. Большинство россиянок высказалось о том, что детей должно быть минимум двое, а 5,6% женщин хотят многодетную семью. Однако, часто стесненные жилищные условия и ухудшение качества жизни не дают подобного рода планам осуществиться.
Эксперты подчеркивают, что особенно хорошо с рождаемостью в сельской местности и на Кавказе.
Александра Маслова