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Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта
Стало известно, когда зараза появилась в стране
Определено время появления коронавируса в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавируса нового типа SARS-CoV-2 не было в России до марта текущего года.
Таким образом, разговоры о том, что многие россияне могли переболеть новым китайским вирусом в феврале или даже январе текущего года являются ничем, как ложным успокоением.
Попова подчеркнула, что невозможность наличия нового вируса в России прошедшей зимой доказано доподлинно и не нуждается в дополнительных доказательствах.
В частности, это доказывается тем, что иммунитет от COVID-19 на данный момент есть лишь у очень небольшой части россиян.
За последние сутки по всей России выявлено 9623 тысячи новых случая коронавирусной инфекции.