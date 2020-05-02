telegr wh call

Новости

Маткапитал теперь проще потратить

3 Май 2020, 00:15

Костин хочет увеличить госдолг России

2 Май 2020, 23:15

Стакан воды может облегчить жизнь запертой на самоизоляции семьи

2 Май 2020, 22:15

Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта

2 Май 2020, 21:15

Миллениалы оказались в группе риска из-за коронавируса

2 Май 2020, 20:15

Малый бизнес гибнет в России

2 Май 2020, 19:45

Стало известно, сколько детей умерло от коронавируса в России

2 Май 2020, 19:15

Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19

2 Май 2020, 18:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта

вирус

Стало известно, когда зараза появилась в стране

Определено время появления коронавируса в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавируса нового типа SARS-CoV-2 не было в России до марта текущего года.

Таким образом, разговоры о том, что многие россияне могли переболеть новым китайским вирусом в феврале или даже январе текущего года являются ничем, как ложным успокоением.

Попова подчеркнула, что невозможность наличия нового вируса в России прошедшей зимой доказано доподлинно и не нуждается в дополнительных доказательствах.

В частности, это доказывается тем, что иммунитет от COVID-19 на данный момент есть лишь у очень небольшой части россиян.

За последние сутки по всей России выявлено 9623 тысячи новых случая коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

Дмитрий Шевченко

Популярное

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

В Приморье сгорел маршрутный автобус

Поураганило — приморцы устраняют результаты прошедшей грозы
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...