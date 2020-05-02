Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта

Определено время появления коронавируса в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.



По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавируса нового типа SARS-CoV-2 не было в России до марта текущего года.

Таким образом, разговоры о том, что многие россияне могли переболеть новым китайским вирусом в феврале или даже январе текущего года являются ничем, как ложным успокоением.

Попова подчеркнула, что невозможность наличия нового вируса в России прошедшей зимой доказано доподлинно и не нуждается в дополнительных доказательствах.

В частности, это доказывается тем, что иммунитет от COVID-19 на данный момент есть лишь у очень небольшой части россиян.



За последние сутки по всей России выявлено 9623 тысячи новых случая коронавирусной инфекции.