Стало известно, сколько россиян испытывают большие трудности с выплатой задолженности по ЖКХ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Исследовательское бюро "Ромир" выяснило долю российских граждан, которым трудно оплачивать счетах за услуги коммунального хозяйства.

Как удалось узнать из опроса, проведённого компанией, почти четверть всех россиян считает, что нынешние цены за ЖКХ не позволяют уплачивать все платежи без большой нагрузки на семейный бюджет.

Эксперты говорят, что ситуация с догами за "коммуналку" ухудшается. Ещё три года назад количество россиян, которое говорило о непомерности расходов за ЖКХ было практически в два раза меньше.

Дмитрий Шевченко