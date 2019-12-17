telegr wh call

Новости

Россияне не оценили юмор Шойгу

17 Декабрь 2019, 22:15

Миллионы долларов даст Россия на развитие Сирии

17 Декабрь 2019, 21:45

Началось: оператор поднимает цены на тарифы

17 Декабрь 2019, 21:15

«Она знает, что говорит»: скандал вокруг депутата не прекращается

17 Декабрь 2019, 20:45

Украинцы массово скупают дома в России

17 Декабрь 2019, 20:15

Стало известно, куда поедут россияне на Новый год

17 Декабрь 2019, 20:00

«Свершилось» - заявление Пугачевой обрадовало телезрителей

17 Декабрь 2019, 19:45

Бывшего президента приговорили к смертной казни

17 Декабрь 2019, 19:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россияне не оценили юмор Шойгу

Шойгу

Ракетные войска стратегического назначения  в 2020 году планируют произвести пуски шести межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщил Сергей Шойгу в своем Instagram, но его позицию разделяют не все, сообщает DEITA.RU.

Пять из шести пусков будут осуществлены с космодрома Плесецк. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он напомнил, что в 2019 году РВСН провели пять пусков стратегических ракет, из них три пуска с 1-го испытательного Государственного космодрома Плесецк и еще два - с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр.

Кроме того, как сообщает в соцсетях глава Минобороны, доля современных ракетных комплексов на вооружении РВСН будет доведена до 100% к 2024 году. Таким образом, ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства. 

В группировке РВСН к концу 2019 года доведена до 76%. Этого удалось достичь за счет перевооружения на новейшие образцы.

Отметим, 17 декабря - день ракетных войск стратегического назначения России. История подразделения берет свое начало 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР, учредившее должность главнокомандующего этого рода войск и образовавшее Главный штаб РВСН.

Шестидесятилетие войска отмечают противоречивым слоганом «После нас - тишина». Это неофициальный девиз ракетных войск стратегического назначения, который иногда пишут на флаге этого рода войск.

Билборд с таким содержанием появится к празднику в центре Москвы на Площади Гагарина. Такой армейский юмор оценили не все. Так, очевидцы в соцсетях пишут, что жить с таким слоганом по соседству - это страшно. Люди считают, что мир давно не мыслит такими категориями, но российская армия все еще пытается кого-то запугать. 

«Сомнительный юмор. В стиле анекдота «кто бросил валенок на красную кнопку» - комментирует один из подписчиков Instagram-аккаунта главы Минобороны Сергея Шойгу.

Василий Кучин

Читайте также:

Шойгу сообщил о ЧП в армии

Стал известен преемник Путина номер один

Шойгу-тайм: каким был год лучшего министра страны

Популярное

«По всему краю ужасы» — дороги в Приморье превратились в лед

«Слезы текли у обеих» - пьяные женщины выбросили породистую собаку с балкона

«Пострадавшего принести в жертву»: Авария случилась на важной стройке в Приморье

«Позорище»: В Большом Камне «отменили» Новый год
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...