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Россияне не оценили юмор Шойгу
Ракетные войска стратегического назначения в 2020 году планируют произвести пуски шести
межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщил Сергей Шойгу в своем
Instagram, но его позицию разделяют не все, сообщает DEITA.RU.
Пять из шести пусков будут осуществлены с космодрома Плесецк. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
Он напомнил, что в 2019 году РВСН провели пять пусков стратегических ракет, из них три пуска с 1-го испытательного Государственного космодрома Плесецк и еще два - с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр.
Кроме того, как сообщает в соцсетях глава Минобороны, доля современных ракетных комплексов на вооружении РВСН будет доведена до 100% к 2024 году. Таким образом, ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.
В группировке РВСН к концу 2019 года доведена до 76%. Этого удалось достичь за счет перевооружения на новейшие образцы.
Отметим, 17 декабря - день ракетных войск стратегического назначения России. История подразделения берет свое начало 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР, учредившее должность главнокомандующего этого рода войск и образовавшее Главный штаб РВСН.
Шестидесятилетие войска отмечают противоречивым слоганом «После нас - тишина». Это неофициальный девиз ракетных войск стратегического назначения, который иногда пишут на флаге этого рода войск.
Билборд с таким содержанием появится к празднику в центре Москвы на Площади Гагарина. Такой армейский юмор оценили не все. Так, очевидцы в соцсетях пишут, что жить с таким слоганом по соседству - это страшно. Люди считают, что мир давно не мыслит такими категориями, но российская армия все еще пытается кого-то запугать.
«Сомнительный юмор. В стиле анекдота «кто бросил валенок на красную кнопку» - комментирует один из подписчиков Instagram-аккаунта главы Минобороны Сергея Шойгу.
Василий Кучин