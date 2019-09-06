Исследование общественного мнения показали, что отношение россиян к пенсионной реформе не становится терпимей, вопреки ожиданиям властей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

С 10 июня по 10 июля исследователи «АКСИО» занимались анализом данных по настроению в обществе и выяснили, что только пять процентов россиян боле-менее положительно оценивают свершившийся перенос пенсионного возраста. Двенадцать процентов это решение охарактеризовать затруднились. Восемьдесят три процента граждан заявили, что они против подобного изменения. И семьдесят три процента из не согласных – против категорически.

Причем люди различных возрастных групп высказывались практически одинаково. И хуже всего к перемене срока выхода на пенсию отнеслись те, кому сорок – сорок пять лет. Несогласных среди них – восемьдесят девять процентов.

Впрочем, в любой возрастной группе протестующих оказалось больше восьмидесяти процентов. И даже среди тех, кто сам уже на пенсии, несогласных – семьдесят процентов.

Недовольство объединило даже представителей разных партий.

Эксперты полагают, что власти, видя подобное настроение россиян, специально ведет речь о четырехдневной рабочей неделе – чтобы избежать волны протестов.

Анастасия Туркова