Девелоперы повышают цены, готовясь к грядущему росту цен из-за нововведений в законодательстве, сообщает DEITA.RU.



Меньше месяца осталось до начала перевода жилищного строительства на проектное финансирование. Однако застройщики не стали ждать дня икс и уже повышают цены на квартиры в новостройках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, количество договоров долевого участия в строительстве только в Москве в мае 2019 года выросло на 20% по сравнению с апрелем 2018 года. Это связано с тем, что люди пытаются успеть заскочить в вагон уходящего поезда.

Однако и сегодняшние цены на рынке недвижимости нельзя назвать низкими и доступными. В среднем по России «квадрат» стоит 70,2 тысячи рублей. Это на 10,8% больше, чем год назад, и на 0,6% больше, чем в апреле текущего года.

По данным портала «Авито Недвижимость» быстрее всего дорожают квартиры в Екатеринбурге и Краснодаре. По прогнозам цены в целом по стране вырастут на 9-15%. По прогнозам аналитиков, это сильно ударит по покупателям: и так невысокая покупательская способность упадет.

Ранее ИА DEITA.RU уже писало о системе эскроу-счетов в России. Суть новой системы защиты прав дольщиков состоит в том, что риски будут нести не сами граждане, а банки, застройщики и государство.

Елена Миронова