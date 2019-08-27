Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Максим Орешкин заявил, что доходы россиян будут расти в оставшийся период текущего года со скоростью 0,1%. Ранее чиновники говорили о том, что увеличение составит целый процент.

По словам министра, в ведомстве существенно скорректировали прогноз, исходя из фактических данных по темпу роста реальных располагаемых доходов населения.

При этом Орешкин отметил, что по-прежнему ожидается рост доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.

Кроме этого, министр также заявил, что высокая закредитованность россиян может обернуться большими проблемами для экономики государства.

Дмитрий Шевченко