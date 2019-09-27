Россияне не смогут выжить в голодную зиму

Граждане не думают о будущем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Россияне перестали заниматься изготовлением домашних заготовок на зиму. То, что раньше было привычным делом постепенно становится атавизмом и пережитком советского прошлого. Граждане рассчитывают на то, что в магазинах будет достаточно товаров, а у них достаточно денег, чтобы в любой момент купить по крайней мере всё самое необходимое для выживания.

К таким выводам пришли специалисты центра "Ромир", которые провели исследование соответствующего вопроса среди россиян. Как оказалось, всего пятая часть современных российских семей имеет запасы, сделанные летом, которые они употребляют зимой. Ещё несколько лет назад количество таких домохозяйств доходило почти до 40%.

Таким образом, эксперты приходят к выводу, что в случае голодных зим и иных катаклизмов, выжить без пополнения ближайших супермаркетов доступной едой смогут лишь немногие российские семьи, которые до сих пор думают о том, что подобное может случиться.

Дмитрий Шевченко