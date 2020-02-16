Россияне не спешат эвакуироваться с коронавирусного лайнера

Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама, сообщает ИА DEITA.RU по материалам российского посольства в Японии.

Как отмечает российское дипломатическое представительство на своей странице в Facebook, от россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время российские дипломаты исходят из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля.

Сотрудники посольства на регулярной основе отслеживают развитие ситуации на корабле, поддерживают контакт с МИД и минздравом Японии, а также индивидуальный контакт с каждым нашим соотечественником на лайнере.

Накануне стало известно о 70 новых пассажирах круизного лайнера, чьи пробы на коронавирус оказались положительными. Таким образом, общее число инфицированных на судне составило 355 человек. Сейчас ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован.