Россияне не спрячутся от этих платежей

Россиян внесут в реестр плательщиков ЖКХ. Так планируется вычислить тех, кто уклоняется от выплат, сообщает DEITA.RU.

Предложение подготовил Минтранс. В новый реестр внесут персональные данные всех россиян, которые оплачивают услуги коммунальщиков.

Для внесения потребуются паспортные данные, номер ИНН и СНИЛС. В Госдуме обещают, что уже к апрелю следующего года реестр заработает на базе платформы государственной системы ЖКУ.

Этот закон выгоден в первую очередь частным предприятиям в сфере ЖКХ и управляющим компаниям. Часто они не могут вычислить человека, который обязан оплачивать услуги, и взыскать долг попросту не с кого. Собственник сдает квартиру и утаивает информацию, а снимающий жилье человек не обязан выплачивать коммунальные долги.

Таким образом, принятый ранее закон о запрете передачи долгов по ЖКХ коллекторам обернулся новой системой вычисления должников. В июле 2019 года Владимир Путин законодательно запретил коллекторским агентствам ввязываться в сбор долгов по коммуналке.

Кроме того, по закону задолженность больше нельзя распределить по другим проживающим в доме - человек остается со своим долгом они на один. «Отлавливать» таких людей поручено управляющим компаниям, ТСЖ и кооперативам самостоятельно.

Примечательно, что по данным 2018 года, Приморье стало лидером рейтинга платежеспособности по ЖКХ наряду с Ивановской, Липецкой, Тверской областями и Камчаткой, Менее одного процента приморцев имели проблемы с долгами.

По данным Росстата, больше всего неплательщиков по ЖКХ в России в южных республиках - Ставрополье, Кабардино-Балкария.

Наибольшие проблемы с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства в России имеют многодетные семьи - таких 16,8 процента. Также трудности есть у неполных семей - 15 процентов регулярно недоплачивают жилищный сбор.

Василий Кучин