Люди в России не перестали делать покупки за рубежом после двукратного снижения беспошлинного ввоза, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Из-за того таможенные сборы увеличились почти на 80 процентов: граждане добросовестно платят за свои посылки. И даже дважды принятые меры не помешали им оформлять дорогие заказы за рубежом.

Выросло количество платежей, хотя к онлайн-сервису оплаты пошлин подключен не каждый крупный оператор.

Напомним, что с наступлением 2019 года уменьшен до 500 евро предел беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Предел по весу тридцать один килограмм в течение месяца.

Анастасия Туркова

