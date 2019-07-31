Граждане продолжают ждать стремительного подорожания товаров и услуг, сообщает DEITA.RU.

Центробанк констатировал пессимистические настроения россиян относительно инфляции. Согласно последнему отчёту регулятора, граждане ожидают её уровень в районе 9,4% в годом исчислении.

Вместе с тем, ЦБ говорит о том, что с начала года инфляции постепенно замедляется и приближается к уровню 4%. Несмотря на это, по мнению представителей регулятора, сами люде не ощущают этих процессов и продолжают ожидать повышения цен в магазинах.

Кроме обывателей пристально следят за уровнем инфляции и представители бизнеса, а также рыночные аналитики. Однако в их средах ожидания инфляции немного радужнее, чем у обычных людей. Здесь её уровень прогнозируют на отметке 4,5%.

В самом ЦБ уже заявили, что есть все основания выйти на уровень инфляции в 4% к началу 2020 года.

Дмитрий Шевченко