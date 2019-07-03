При этом лишь немногие соглашаются вести раздельные бюджеты, сообщает DEITA.RU.



Стало известно, как обстоят дела с зарплатами у мужчин и женщин в России. Как показали результаты опроса проекта «Леди Mail.ru», четверть россиянок получает больше, чем их мужья.

При этом, признались сами женщины, 67% из них знают размер зарплаты супруга. А вот о размере зарплат жен знают только 59% мужей.

Судя по результатам опроса, только половина российских семей (49%) ведут общий бюджет. Другие 25% делят финансовую нагрузку, а 10% ведут раздельный бюджет.

Ранее сообщалось о том, средняя зарплата во Владивостоке превышает 57 тысяч рублей. Однако официальные данные расходятся с реальными.