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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Россияне недовольны работой в праздники

праздник, Новый год, игрушка, бокал

Больше половины жителей России трудились в новогодние каникулы, однако заявили, что крайне недовольны этим фактом. Несмотря на то, что большинство россиян согласны работать в Новый год и последующие праздники, такой труд они считают малоэффективным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на результаты исследования сервиса Работа.ру

62% опрошенных называют выход на работу в праздничные и выходные дни «приемлемым», считая это скорее необходимостью. Специалисты, отчасти, согласны с такой точкой зрения. Однако они отмечают, что за праздники и выходные, в которые работник трудился, работодатель обязан заплатить в двойном размере. Или, на худой конец, дать денек для «отгула».

Из того же числа опрошенных 58% россиян уверены, что даже «приемлемый» выход на смену, в те же новогодние праздники, не является эффективным, а КПД такого работника – никак не назвать высоким. Стоит напомнить, что 51% трудоспособного населения РФ выступают за более продолжительные январские каникулы, в то время, как 33% имеют противоположное мнение.

Евгений Черемухин

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