Россияне недовольны средней зарплатой

Специалисты Приморскстата рассказали, кто в Приморье получает самую большую зарплату, сообщает DEITA.RU.

Итак, по итогам 9 месяцев 2019 года стало известно, что в среднем приморцы зарабатывают 45 тысяч рублей в месяц. По сравнению с аналогичными данными от прошлого года, средняя заработная плата поднялась на 9,5%. А реальная зарплата – после все вычетов – увеличилась на 4,6%.

Кроме того, выяснилось, что больше всего зарабатывают рабочие рыбодобывающих компаний. Меньше всего получают сотрудники предприятий легкой промышленности.

«Ну, я получаю как раз среднюю зарплату, выходит. Ровнехонько. Ну… жить можно на неё. Особенно не роскошествую, получается немного копить на «черный день». Но это у меня квартира еще своя, за нее только налог и коммуналку плачу. Она в наследство досталась, сам бы не купил, наверное. В ипотеку только», - рассказывает Дмитрий, рабочий завода.

«Получаю меньше на 10 тысяч, живу в своем доме. Ну, какие-то крупные покупки вроде бытовой техники, или там машины мне не по плечу, конечно. Телефон недорогой, недавно ноутбук брала – разумеется, в рассрочку. На еду, одежду, хобби мне вполне хватает. Иногда езжу отдохнуть в Корею или в Китай. Раз в год, не чаще», - поделилась юрист Марина.

Напомним, ранее DEITA.RU сравнивала зарплаты электромонтажников в крае. Работать по этой специальности в Приморье оказалось выгоднее, чем, например, в Забайкалье. Но куда менее доходно, чем в Санкт-Петербурге или Москве.

Александра Маслова