В прошлом году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, заключили специалиста Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, которые провели опрос, где приняли участие 1,6 тысяч человек, сообщает DEITA.RU.

Согласно исследованию у 62,5% респондентов заработная плата не изменилась, а ее увеличение заметили только 19,2%.

По мнению старший научный сотрудник Института Дмитрия Логинова, исследование учитывают все группы, даже по работникам находящимся в серой и темной стороне, которые скрыты от официальной статистики.

Однако с данным исследованием не может согласиться Росстат, который в марте 2019 года отмечал увеличение заработной платы на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, заработная плата в марте составила 46,3 тысячи рублей против 42,3 которые были в марте прошлого года.

Также позитивно о росте зарплаты говорил министр Максим Топилин. В апреле он заявлял, что в прошлом году рост заработной платы составил 6,8%. Однако рост зарплат почти не связан с уровнем жизни обычных граждан. Реальные доходы падают на протяжении последних пяти лет.

В связи с этим некоторые эксперты отмечают, что у людей при росте заработной платы остается столько же денег, что и ранее было. Это происходит из-за высокого роста цен на продукты первой необходимости.

«На бумаге мы видим, что инфляция не превышает 4-5%, рост зарплат - 9%, а в жизни - инфляция на востребованные товары равна росту доходов», - отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

При этом большинство россиян готовы на переезд в другие регионы, где заработная плата будет выше. Об этом сообщил Роструд после проведенного опроса в мае 2019 года. Из опроса стало известно, что только 4% респондентов готовы на снижение заработной платы на новом рабочем месте. Сменить работу желают 73% опрошенных, около 33% были бы рады, чтобы заработная плата увеличилась на треть, а 24% людей отметили, что были бы рады росту зарплаты в 50%.

Однако переезду мешает несколько факторов: отсутствие возможностей и маленькое количество вакансий. Поэтому в основном россияне едут в столицы, где съем жилья и транспорт съедает всю разницу. В результате города-миллионики пополняются новыми кадрами, а провинциальные остаются без кадров.

Отметим, что в России только 3,2% россиян довольны своим финансовым положением. Более 35% не могут позволить себе вторую пару обуви в сезон. А около половины россиян денег хватает только на еду и одежду. Такие цифры давал Росстат.

По мнению руководителя аналитического департамента компании «ФинИст» Кати Френкель, данные Росстата улучшены за счет Москвы и Московской области.

«Если сравнить эти же показатели в других годах, то становится очевидно, что ситуация ухудшается. Поэтому не удивительно, что более половины граждан считают, что подобная негативная динамика продлится еще минимум четыре года», - говорит она.

По ее словам, если к 48,2% россиян, о которых говорилось ранее, добавить еще почти 15% семей, которым не хватает денег на одежду и трудно оплачивать услуги ЖКХ, то получится, что за чертой бедности или в опасной близости от нее находятся почти две трети населения России.

Иван Юрьев