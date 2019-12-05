Россияне обеспокоены: почты объединят с аптеками

Служба доставки писем и посылок решила продавать лекарства, сообщает DEITA.RU.



«Почта России» решила расширять сферу своей деятельности. После захода на банковский рынок и продуктовый, почта решила испытать силы в фармацевтическом. Как пишут «Невские новости», несколько отделений «Почты России» решили продавать лекарства.

Пока лицензию на аптечную деятельность получили всего несколько отделений в Самарской области. Сообщается, что пока это пилотный проект – за три месяца руководство решит, стоит ли продолжать продажу медикаментов.

Тем временем, россияне переживают, что такой бизнес только замедлит работу почтовых отделений: ведь для того, чтобы продавать лекарства, потребуется касса и специалист. А это может означать, что одним окошком в отделениях станет меньше.

Елена Миронова