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Россияне обеспокоены: почты объединят с аптеками
Служба доставки писем и посылок решила
продавать лекарства, сообщает DEITA.RU.
«Почта России» решила расширять сферу своей деятельности. После захода на банковский рынок и продуктовый, почта решила испытать силы в фармацевтическом. Как пишут «Невские новости», несколько отделений «Почты России» решили продавать лекарства.
Пока лицензию на аптечную деятельность получили всего несколько отделений в Самарской области. Сообщается, что пока это пилотный проект – за три месяца руководство решит, стоит ли продолжать продажу медикаментов.
Тем временем, россияне переживают, что такой бизнес только замедлит работу почтовых отделений: ведь для того, чтобы продавать лекарства, потребуется касса и специалист. А это может означать, что одним окошком в отделениях станет меньше.
Елена Миронова