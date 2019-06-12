Россияне распробовали палаточный отдых, а эксперты решили не оставаться в стороне и разузнать, какие курорты для кемпингового досуга - популярнейшие, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Tvil.ru.

Лидерами стали десять мест в разных уголках России, которые предоставляют туристам возможность либо отдохнуть в палатке, либо пожить в небольшом домике-гостинице у моря.

Туристы, как выяснилось, охотнее всего размещаются в Евпатории. На втором и третьем местах – Судак и Алупка. После тройки лидеров идут Алушта и Оленевка – четвертое и пятое места соответственно. Затем Саки и Ялта, Анапа, станицы Голубицкая и Должанская – Краснодарский край.

Анастасия Туркова