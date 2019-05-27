Столь привычная картина вновь может появиться на улицах российских городов, сообщает DEITA.RU.

Как рассказывало агентство, до 15 июня 2019 года российские министерства - природных ресурсов и экологии, экономического развития, промышленности и торговли должны проработать этот вопрос и рассказать, как они видят всю эту процедуру, а также оценить всю целесообразность эксперимента.

Хотя, по большому счету, экспериментом в чистом виде, прием стеклотары назвать нельзя. Практически все советские дети (да и взрослые, только уже не с молочными или кефирными бутылками, а из-под напитков покрепче) стояли в очередях. Пустые стеклянные бутылки принимали по 15, 20, 25 копеек – в зависимости от того содержимого, что в них было. Самыми дорогими были бутылки из-под шампанского, дешёвыми – молочные.

Правда, вот вопрос – молоко сейчас в стеклянной таре не выпускается, а пластиковые бутылки практически поровну разделены с тетрапаком. Ни и этот шаг поможет избавить от пластиковых «гор».

О цене бутылок речи пока не идет, ее, по всей видимости, могут озвучить в июне, когда уже точно станет ясно, «пройдет» эта инициатива или нет.

«Это первое предложение, за которое я голосую «за», - рассказал в беседе с агентством житель Находки Сергеи, - хоть какая-то копейка возвращаться будет. Если честно, в данном случае вопросы экологии меня не столько волнуют, как возможность получить деньги за сданную посуду. Вы поймите, да не будет у нас никто мусор сортировать и отдельно пластиковые бутылки складывать, не приучены. А вот если сдавать, как в советское время было, за деньги, тогда этот пластик так валяться по улицам не будет. Хотя, может, и кидали бы его в урны, но вы эти урны видели? Туда не то что бутылку, бумажку от пирожка с трудом втиснешь», - сказал собеседник.

Напомним, что сейчас вся пластиковая тара просто выбрасывается, и редко кто, озабоченный вопросами экологии, занимается сортировкой ТБО, хотя во многих российских городах уже установлены мусорные баки для раздельного сбора. Обычно, в них кидают все подряд.

«Во дворе нашего дома уже несколько лет стоят такие баки, - рассказала жительница дома по Океанскому проспекту Светлана, - очень редко, кто выходит из подъезда с разными мешками, обычно все в одну ячейку, которая ближе», - рассказала собеседница.

Так что бутылочный вопрос пока остается в России открытым.

Инна Эстрина