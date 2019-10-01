Россияне ограбили страну на десять триллионов рублей

Российские работодатели, выплачивающие своим работникам «серые» заработные платы, обокрали бюджет страны на десять триллионов рублей. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно долгосрочному бюджетному прогнозу правительства, опубликованном на сайте правовой информации, россияне ежегодно грабят казну собственной страны на тридцатизначные суммы тем, что не отстаивают свои права на «белую» зарплату у работодателей.

По словам экспертов Госдумы, неформальная экономика ведет к значительному провалу в бюджетной системе России – часть налогоплательщиков скрывают свои доходы в «тени», отказываясь выплачивать необходимые налоговые сборы, а другие – вынуждены терпеть повышенную налоговую нагрузку и оплачивать «теневизацию» из собственного кармана.

Если работодатели и самозанятые граждане не одумаются, то уже через пять-десять лет страна рискует потерять порядка полутора процентов пунктов внутреннего валового продукта.

Екатерина Цой