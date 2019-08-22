Кредитная задолженность граждан выросла более чем на 20%, сообщает DEITA.RU.

Общероссийский народный фронт выяснил, что за последний год россияне увеличили свой долг перед банками на 22%, а общая задолженность составила 286,8 тысяч рублей в расчёте на каждое домохозяйство.

При этом, по данным общественников, в первом полугодии текущего года кредитная задолженность граждан составила 16,19 триллионов рублей. С начала года она выросла на 4,8%.

В ОНФ отмечают усиление динамики снижения просрочки, особенно по сравнению с 2016 и 2017 годом.



Дмитрий Шевченко