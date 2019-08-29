Новая накопительная пенсионная система появится в России с 2020 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Секрет фирмы».

Со следующего года исчезнет понятие индивидуального пенсионного капитала, несмотря на прежние заявления ПФР и Минфина. Другие детали ведомства обещают раскрыть уже в первых числах сентября.

Нынешняя система, которую одобрил президент страны Владимир Путин, предполагает вычитание из зарплат граждан шести процентов на будущие пенсии. Предполагалось, что вскоре так будут поступать с зарплатами всех россиян, а не желающим дать право на отказ.

Но опрос показал, что большая часть россиян отдавать эти деньги негосударственным ПФ не хочет, передают эксперты «Левада-центра».

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявляет, что теперь акценты сместились, и россиян больше не будут принуждать пользоваться системой ИПК.

Минфин планировал запускать использование ИПК уже в текущем году, только вышло иначе: проработка концепции прекратилась после выборов президента в 2018 году и ориентировочно перенесена на начало 2020 года.

Также с начала следующего года ПФР планирует начать переход на электронные трудовые книжки.

Анастасия Туркова