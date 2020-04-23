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Россияне останутся без банковских карт во время карантина
Российские банки игнорируют рекомендации Набиуллиной
Многие российские банки не разрешат пользоваться картами с истекшим сроком действия, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Известий».
Ранее в ходе онлайн-конференции глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года.
Однако, никаких конкретных документов после этого заявления от финансового регулятора не родилось, и банки посчитали, что эти слова носят лишь рекомендательный характер.
Как уточняет издание, Сбербанк разрешит использование старых карт только онлайн, активировав их в личном кабинете. А вот оплатить покупки в магазине картой с истекшим сроком, а также получить наличные в банкомате будет невозможно. Новую карту можно будет получить в отделении банка в течение четырех месяцев.
Проблема может возникнуть и из-за того, что некоторые кредитные организации обеспечивают прием карт в банкоматах, которые находятся на эквайринговом обслуживании. «Если эквайером является другой банк, то карта при использовании в сторонних банкоматах может быть нежизнеспособной», — пояснили «Известиям» в колл-центре Альфа-банка.