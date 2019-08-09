Аптекам может стать невыгодно продавать бюджетные лекарства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Аналитическое бюро DSM Group, специализирующееся на фармацевтической отрасли, выпустило отчёт, из которого следует, что в России упали продажи дешёвых лекарств.

При этом, объёмы реализация дорогих препаратов, супротив бюджетным, выросли. Аналитики связывают это с тем, что множеству аптечных сетей оказалось невыгодно продавать недорогие лекарства по причине того, что наценка при их продажи низкая.

Согласно данным издания, за первое полугодие текущего года продажи дорогих лекарств выросли почти на 8% процентов, а недорогих — упали. При этом, отмечается, что падение продаж бюджетных лекарств произошло впервые за последние 3 года.

Дмитрий Шевченко