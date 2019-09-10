Россияне останутся безработными через 20 лет

Повсеместная роботизация к 2030 году оставит без работы почти половину специалистов разных сфер страны, сообщает DEITA.RU. Это выяснили эксперты РАНХиГС.

Судя по исследованиям сотрудников академии, через 20 лет многофункциональные роботы с искусственным интеллектом оставят за бортом рынка труда 45,5 процента работников.

«Более двадцати миллионов россиян, официально трудящихся в сфере бизнеса, общественного питания и гостиничного обслуживания, а также добрая половина фермеров, лесников, продавцов и промышленников, скорее всего, отправятся на поиски новой, еще не роботизированной, профессии, чтобы не остаться без денег», - сообщили эксперты в интервью «Известиям».

В Министерстве экономического развития отметили, что затормозить неизбежный процесс можно с помощью введения налоговых сборов на использование роботов в производстве. Также решить проблему с будущей повальной «человеческой» безработицей поможет сокращенная рабочая неделя.

Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.

Екатерина Цой