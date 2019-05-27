Уже неделю общественность активно обсуждает решение ряда компаний США прекратить сотрудничество с китайской компанией Huawei. До сих пор остается непонятным, что будет с теми телефонами, которые уже куплены, и не превратятся ли они в кирпичи или лопатки для песка, сообщает DEITA.RU.

Торговая война США с Китаем набрала обороты: теперь неудобства причиняют не только крупному бизнесу, но и конечным пользователям. На прошлой неделе стало известно, что ряд американских компаний-производителей программного обеспечения и компонентов принял решение (под давлением правительства) разорвать отношения и договоренности. По последней информации, от Huawei отказались в Alphabet Inc. (включает, в том числе, и Google), японская компания Panasonic и американская Microsoft. Пока никто точно не понимает, как это отразится на нас с вами — пользователях гаджетов.

В России по итогам 2018 года продажи смартфонов от Huawei вышли на первое место. Впервые в истории какая-то компания смогла обогнать Samsung по количеству проданных моделей и выручке. По данным мониторинга компании «Связной», доля проданных устройств Huawei/ Honor составила 28,3%, доля устройств от Samsung – 24,8%, Apple – 11,7%.

У другого российского продавца, группы «М.Видео-Эльдорадо», топ лидеров несколько другой, но на первом место все равно устройства от Huawei (Honor - дочерняя компания): Honor, Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi. Судя по данным продавцов, практически 50% всего рынка проданных смартфонов приходится на китайские.

Соответственно, почти 50% населения России рискуют остаться с кирпичами вместо телефонов. Если это произойдет, купить достойный аналог у других производителей будет затруднительно. Признанное сочетание цены и качества, которое вывело Huawei в лидеры по продажам, у других компаний расходится: либо качественно, но слишком дорого, либо дешево, но с «тормозами» и камерой как у калькулятора.

К счастью, пока нам до сих пор точно не объявили, что все отношения американских компаний с Huawei прерваны окончательно — такая позиция невыгодна и США в том числе. Однако, если представить, что договоренности не возобновятся, то картина будет выглядеть печально.

Все уже выпущенные и купленные телефоны Huawei и Honor лишатся всех обновлений операционной системы - ведь все они работают на Android от Google. Это значит, что вы автоматически лишитесь защиты от новых вирусов и угроз: с каждым новым обновлением разработчики отбиваются от хакерских новинок. Если вам повезет еще меньше, и последнее обновление, которое вы установите, будет с ошибкой от Android (например, произвольные отключения или потеря заряда), вы не сможете исправить ситуацию.

Кроме того, если вы один из тех, кто не привык менять телефоны раз в год, а ходите с ним до его последнего издыхания, вам, скорее всего, будут недоступны новые программы и обновления существующих. Такое может произойти, если операционка не получала обновлений долгое время, за которое разработчики программ придумали кучу обновлений под новые системы. Ваш телефон просто физически не сможет потянуть новинки, но и на старой версии программы вам работать не дадут.

А вот с теми телефонами, которые Huawei только будет выпускать, придется помучаться. На них не будет ни операционной системы Android, ни магазина приложений Google Play, ни приложений от Google: Google Chrome, Gmail и YouTube.

Уже сейчас ряд СМИ пишет о том, что корпорация начала разработку своей собственной операционной системы. Но на это уйдет много времени - от разработки идеи до собственно воплощения. Но создать операционку — еще полдела. Для нее надо будет разрабатывать свой магазин приложений, искать и предугадывать бреши в системе безопасности и просить разработчиков приложений и игр переписывать их для третьей ОС. Но, опять же, в этих телефонах уже не будет самых популярных приложений для просмотра почты, видео и даже браузера. Если к войне США с Китаем подключится еще один гигант, Facebook, то гаджеты останутся и без приложений самой соцсети, мессенджера, а также Instagam и WhatsApp.

Если коротко ответить на вопрос: что будет, то с существующими телефонами ничего страшного. Без обновлений операционки можно прожить год-два, а программы на старых телефонах некоторое время обновляться все же будут - от Google Play выпущенные смартфоны отключать не собираются. Но когда вы решите купить новый гаджет, подходите к выбору тщательнее: уточняйте, на какой операционной системе он работает, и проверяйте возможность установки нужных вам программ.

Елена Миронова