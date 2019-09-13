Россияне оставляют своих детей незнакомцам

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В стране возрос спрос на сторонних "забирателей", сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Согласно данным сервиса Avito, в России растёт спрос на услуги людей, которые бы могли сопровождать ребёнка в школу, детский сад и в другие нужные ему места.
К началу нового учебного года востребованность такой услуги в крупнейших городах выросла в 7 раз. Больше всего она популярна в Москве и Санкт-Петербурге.
Люди, которые соглашаются на такую работу, получают достойное вознаграждение. Опять-таки, по данным Avito, средняя по России стоимость подобных услуг составила 230 рублей в час.
Дмитрий Шевченко