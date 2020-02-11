Россияне отдохнут на гендерных праздниках

Россияне в ближайшее время отдохнут подольше – в конце февраля и начале марта, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, согласно данным производственного календаря на этот год, отдыхать граждане будут с 22 по 24 февраля – так как праздничным днем будет воскресенье. Рабочая неделя будет длиться с 25 по 28 число – всего четыре дня. В праздничные дни страна будет отмечать День защитника Отечества – традиционно считающийся «мужским днем». Однако, его отмечают и женщины-военнослужащие.

А с 7 по 9 марта граждане отдохнут на Международный женский день. 8 марта тоже будет выходным – и последним днем недели. Поэтому отдыхать трудящиеся будут еще и в понедельник. Поработают после россияне всего четыре дня.

Далее такие длинные выходные ждут россиян не раньше мая.

Напомним, что ранее в стране хотели сделать 31 декабря выходным днем. Президент Владимир Путин обещал рассмотреть этот вопрос, но, так как до руководителя страны информация о пожеланиях граждан дошла слишком поздно, рассмотрение его не федеральном уровне решили отложить.

Однако, губернаторы также имеют полномочия официально сделать один из дней выходным. Так, на региональном уровне такую возможность получило несколько регионов. НАО, Татарстан, Ингушетия, Калининградская, Свердловская и Волгоградская области – точнее, бюджетники и госслужащие там – отдыхали в последний день года законно.

На Дальнем Востоке отдыхали в Якутии, Магадане, Сахалине, Амурской области и ЕАО.

В Приморье решение о принятии 31 декабря выходным глава региона оставил за руководителями самих учреждений.