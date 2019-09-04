Граждане не торопятся брать перерыв в выплате займа на квартиру, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники крупнейших кредитных организаций рассказали изданию о том, что российские банки не наблюдают всплеска клиентских обращений, связанных с возможностью оформления ипотечных каникул.



По словам представителя Сбербанка, только каждая третья консультация по ипотечным каникулам конвертируется в заявку. Большинство заемщиков просто просили разъяснить детали программы.



Во других опрошенных банках при этом заявили, что закон об ипотечных каникулах пока никак не повлиял на показатели деятельности кредиторов, ставки по ипотеке и планы по ее выдаче.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах 1 мая 2019 года. Документ предусматривает возможность получения полугодовой отсрочки платежа по кредиту для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Дмитрий Шевченко