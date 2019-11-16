Россияне отказываются от дорожающей гречки

За год спрос россиян на гречку и перловку упал, а на манку значительно вырос, сообщает DEITA.RU по результатам исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate& Goods.

Российские исследователи анализировали в общей сложности 1,3 миллиона товарных чеков. Согласно полученным данным, за период с октября 2018 года по октябрь 2019 года активнее всего выросла популярность чечевицы — на 27,8%.

Как пишет РИА Новости, потребление манной крупы увеличилось на 20,6%, пшена — на 14,2%, а спрос на рис увеличился только на 4,2%. При этом гречка и перловка потеряли свою популярность — их стали покупать реже в среднем на 4% на 17,3% соответственно.

Ранее стало известно, что по материалам Росстата потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре 2019 года выросли на 7,3%. Тенденция роста цен характерна практически для всей страны. Подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах России (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в 48 регионах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.

Дмитрий Санников