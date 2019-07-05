Граждане переходят на звонки по интернет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Минкомсвязь заявила о тренде перехода россиян от мобильной связи к звонкам через месенджеры.По данным ведомства, всего за год московские абоненты уменьшили количество звонков по сотовому на один миллиард минут. Снижение составило 11,7%.
В целом по России голосовой трафик мобильной телефонии по сравнению с первым кварталом прошлого года сократился на 2,8%.
Мобильную связь постепенно вытесняют мессенджеры, звонки с которых при наличии интернет-соединения бесплатны.
Кроме этого, по мнению экспертов, новые приложения дают возможность альтернативной связи кроме непосредственных звонков, это и видеоконференции, и текстовое общение, и голосовые сообщения.
Дмитрий Шевченко
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