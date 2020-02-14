Россияне отказываются от водки

Согласно проводимому компанией Nielsen исследованию, рост продаж алкогольной продукции в России за 2019 год отмечается по всем категориям данного товара, кроме водки, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РБК.

Компания Nielsen, занимающаяся аудитом розничной торговли, провела исследование о трендах на рынке алкоголя за 2019 год и отметила несколько интересных тенденций.

Во-первых, рост продаж алкоголя вырос по всем категориям данного товара почти на 2%. При этом самым популярным напитком в прошлом году оказался джин, его популярность выросла на 27%. Второе место занял виски – 15%, а на третьем текила – 11% в натуральном выражении. Продажи пива возросли на 2,1%. А вот популярность водки упала на 1,7%.

Во-вторых, эксперты отметили рост популярности алкоголя в бутылочках менее 0,5 л. За прошедший год рост такой продукции составил 13,2% в численном выражении. Чаще всего в маленькой таре покупают виски, бренди и водку.

В целом возросли не только продажи алкоголя, но и его производство – на 8% по общим показателям.

Результаты исследования аналитики прокомментировали тем, что на рынке алкоголя появляется все больше новой продукции, расширяется ассортимент, потребители стали более разборчивыми и часто экспериментируют со вкусами. К тому же молодое поколение все больше уделяет внимание различным коктейлям, а не напиткам в чистом виде, например, той же водке.

Популярность маленьких бутылочек так же объясняется большим разнообразием алкогольной продукции. Покупателям интересно попробовать разные вкусы и гораздо выгоднее купить несколько разных в маленьких упаковках. При этом они часто продаются на кассе, их проще сразу выпить и не мучиться наутро от похмелья.