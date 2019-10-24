Россияне пенсии будут получать по-новому

Россияне будут получать заработную плату, пенсии, стипендии и другие выплаты из бюджетов различных уровней по номеру телефона. Перспектива далекая, но вполне реальная, сообщает DEITA.RU.

Соответствующую концепцию развития платежей разработал Центробанк. Согласно ей, будут введены выплаты из бюджетов по номеру телефона. Регулировать данные платежи можно будет через двух операторов — Евросеть и Связной.

Как пишет РБК, сегодня все бюджетные выплаты проходят по специальной карте «Мир», поэтому если будет вводиться система оплаты по номеру телефону — нужно менять законодательство.

Отмечается, что данная стратегия рассчитана до 2023 года.

Екатерина Брязгунова