Россияне переезжают в микроквартиры

Граждане выбирают более доступное жильё, сообщает DEITA.RU.

Плачевная ситуация с зарплатами и снижение общего уровня жизни приводят всё больше россиян к выбору очень маленьких квартир.

Так, даже на столичном рынке жилой недвижимости уже наметилась тенденция переезда москвичей в квартиры площадью до 15 квадратных метров.

Специалисты уже говорят о том, что тенденция на рынке, которая была раньше, а именно возрастающий спрос на квартиры-студии площадью до 30 "квадратов" очень скоро может смениться трендом на покупку микроквартир.

При этом, девелоперы также хорошо чувствуют потребности россиян, поэтому уже начали включать в свои новые проекты больше таких вот маленьких квартир.

Дмитрий Шевченко