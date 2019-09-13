Россияне переезжают в микроквартиры

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Граждане выбирают более доступное жильё, сообщает DEITA.RU.
Плачевная ситуация с зарплатами и снижение общего уровня жизни приводят всё больше россиян к выбору очень маленьких квартир.
Так, даже на столичном рынке жилой недвижимости уже наметилась тенденция переезда москвичей в квартиры площадью до 15 квадратных метров.
Специалисты уже говорят о том, что тенденция на рынке, которая была раньше, а именно возрастающий спрос на квартиры-студии площадью до 30 "квадратов" очень скоро может смениться трендом на покупку микроквартир.
При этом, девелоперы также хорошо чувствуют потребности россиян, поэтому уже начали включать в свои новые проекты больше таких вот маленьких квартир.
Дмитрий Шевченко